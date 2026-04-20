ايداع رواتب القطاع العام بالبنوك.. ورواتب متقاعدي الضمان الخميس القادم

الوكيل الإخباري- أودعت وزارة المالية رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر نيسان الحالي في حساباتهم البنكية.





وكان أكد مصدر حكومي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تقرر صرف الرواتب مبكرا نظرا لصرف راتب الشهر الماضي بوقت مبكر بسبب تزامنه مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



بدوره قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي أن صرف رواتب متقاعدي الضمان سيكون يوم الخميس المقبل.



وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرواتب تصرف في موعدها المعتاد من كل شهر أي في 2026/4/24 ونظرا لتزامن هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية (الجمعة) فإنه تقرر صرفها يوم الخميس.





