 
الخميس 2024-12-05 03:13 م
 

بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
الخميس، 05-12-2024 12:49 م

الوكيل الإخباري-  أظهر مقطع فيديو التقطته عدسة مواطن داخل قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي ، وهو متهالك وبحالة يرثى لها ، حيث ظهرت الجدران داخل القسم وهي تتآكل من الرطوبة.

وقال المواطن الذي التقط المقطع لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا القسم من المفترض أن يكون معقماً بشكل كامل لتجنب أي أضرار قد تقع على غاسلي الكلى داخل المستشفى ، لكنه تفاجئ بأن القسم قد تحول لمكان لا يليق باستقبال المرضى .

ويؤكد بأن هذه الحالة التي ظهر عليها القسم قد تكون مسؤولة عن أمراض أخرى ، خاصة وأن مناعتهم تكون ضعيفة جداً أثناء الغسيل ، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعرض للأمراض والفايروسات إن استمر حال القسم كما هو عليه .

وناشد المواطن المسؤولين في وزارة الصحة التحرك الفوري لصيانة القسم وتعقيمه ليكون مناسباً لاستقبال المرضى ، مشيراً إلى أن استمرار القسم بهذه الحالة يعني حتمية الإضرار بالمرضى بدلاً من علاجهم بداخله .

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من جانبه أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة بأن قسم الكلى في المستشفى يعاني من تهالك الجدران ، لافتاً إلى أن وزارة الصحة طرحت عطاء صيانة للقسم وتحديثه .

وبين الخزاعلة لـ "الوكيل الإخباري" بأن المبنى الذي يوجد به القسم قديم للغاية ، وهو ما أدى إلى تهالك وتآكل الجدران ، مشيراً إلى أن وفداً من وزارة الصحة تواجد بالقسم الإثنين الماضي للنظر في حال القسم والعمل على إنجاز عطاء الصيانة في وقت سريع .

كما أكد الخزاعلة أن المقاول سيباشر عمليات الصيانة لقسم الكلى اعتباراً من اليوم ، مشيرا في الوقت ذاته ان وزارة الصحة طرحت عطاء اخر لبناء مبنى جديد لقسم الكلى متوقعاً البدء بإنشائه العام المقبل

 
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