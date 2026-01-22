الخميس 2026-01-22 10:16 ص

بدمائهم .. كوادر الدفاع المدني والأمن العام ينتفضون لنجدة أم داخل غرف العمليات

الخميس، 22-01-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-  روى المواطن محمد آل السيد تفاصيل موقف إنساني مؤثر تعرّض له داخل مستشفى السلط، عندما كانت والدته تخضع لعملية جراحية طارئة واحتاجت بشكل عاجل إلى متبرعين بالدم.اضافة اعلان


وقال آل السيد لـ"الوكيل الإخباري" إنه حاول، وبسرعة، تأمين وحدات الدم اللازمة لوالدته، إلا أن ضيق الوقت وصعوبة توفير المتبرعين وضعته في لحظة يأس، دفعته للاتصال بالدفاع المدني وإبلاغهم بحالة والدته الصحية الحرجة.

وأضاف أنه تفاجأ بسرعة الاستجابة، حيث حضرت كوادر من الدفاع المدني والأمن العام إلى المستشفى دون تردد، وبادروا بالتبرع بالدم، في موقف جسّد أسمى معاني الإنسانية والتكافل، وأسهم في إنقاذ حياة والدته واستقرار حالتها الصحية.

ووجّه المواطن محمد آل السيد شكره وتقديره لنشامى الدفاع المدني والأمن العام، مثمّناً وقفتهم المشرفة وفزعتهم السريعة، التي تركت أثراً عميقاً في نفسه وعائلته، ومؤكداً أن ما قاموا به يعكس القيم النبيلة التي يتحلّى بها أبناء الأجهزة الأمنية في مملكة النشامى.
 
 


