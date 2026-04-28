"برنامج الوكيل" دق ناقوس الخطر .. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما - فيديو

الوكيل الإخباري- حظرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 عاما.

وألزمت الوزارة، في تعميمها، المحال التجارية والسوبر ماركت والمولات بوضع ملصق على ثلاجات العرض وأماكن عرض مشروبات الطاقة، يتضمن عبارة باللغة العربية: (يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة).



كما ألزمت المنشآت التجارية بفصل منتجات مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في أماكن العرض.

وقد أعاد برنامج برنامج الوكيل الذي يُبث عبر راديو هلا طرح هذه القضية مؤخرًا حيث خصّص حلقة للحديث عن مخاطر هذه المشروبات، مسلطًا الضوء على محتواها العالي من الكافيين والمنبهات، وتأثيرها المحتمل على القلب والجهاز العصبي.