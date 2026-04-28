"برنامج الوكيل" دق ناقوس الخطر .. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما - فيديو

الوكيل الإخباري-   حظرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 عاما.

وألزمت الوزارة، في تعميمها، المحال التجارية والسوبر ماركت والمولات بوضع ملصق على ثلاجات العرض وأماكن عرض مشروبات الطاقة، يتضمن عبارة باللغة العربية: (يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة).


كما ألزمت المنشآت التجارية بفصل منتجات مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في أماكن العرض.

 

وقد أعاد برنامج برنامج الوكيل الذي يُبث عبر راديو هلا طرح هذه القضية مؤخرًا  حيث خصّص حلقة للحديث عن مخاطر هذه المشروبات، مسلطًا الضوء على محتواها العالي من الكافيين والمنبهات، وتأثيرها المحتمل على القلب والجهاز العصبي.

 

ويأتي هذا النقاش في وقت تدعو فيه جهات طبية ورقابية إلى زيادة التوعية وضبط استهلاك هذه المنتجات، خصوصًا بين صغار السن.

 

 
 


مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

عربي ودولي قمة خليجية طارئة في جدة لمناقشة "الوضع الأمني" في المنطقة

مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عمراني على امتداد كوريدور عبدون

بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير

أخبار محلية بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير

عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب

أخبار محلية "النقل البري" تحدد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية "بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية %46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي

مبنى هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية "النقل البري": الحافلات المستخدمة في النقل المدرسي ستكون خاضعة للرقابة



 
 






