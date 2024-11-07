 
الخميس 2024-11-07 03:54 م
 

بسبب 4 قروش .. قطع الكهرباء عن مخبز في عمان - فيديو

مخبز
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - قال محمد ابو زيد مالك احد المخابز بمدينة سحاب في العاصمة عمان ان شركة الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن مخبزه بسبب 4 قروش .

وفي التفاصيل قال ابو زيد في مقطع فيديو ارسله الى موقع الوكيل الاخباري انه قام بدفع فاتورة كهرباء بقيمة 124 ديناراً ، وان الموظف في الشركة لم يخبره انه قد تبقى 4 قروش لم يتم دفعها .

وزاد ابو زيد انه تفاجأ بعد دفع الفاتورة بقطع التيار الكهربائي عن مخبزه ، مشيراً ان الامر تسبب له بخسائر بسبب تلف الطحين بعد قطع الكهرباء .

واكد ابو زيد على ضرورة ارسال رسالة من قبل شركة الكهرباء قبل فصل التيار الكهربائي عن المواطنين ، مؤكداً ان هذا الاجراء قد يتسبب مستقبلاً باضرار لمرضى على سبيل المثال .

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