بسبب 4 قروش .. قطع الكهرباء عن مخبز في عمان - فيديو

وفي التفاصيل قال ابو زيد في مقطع فيديو ارسله الى موقع الوكيل الاخباري انه قام بدفع فاتورة كهرباء بقيمة 124 ديناراً ، وان الموظف في الشركة لم يخبره انه قد تبقى 4 قروش لم يتم دفعها .
وزاد ابو زيد انه تفاجأ بعد دفع الفاتورة بقطع التيار الكهربائي عن مخبزه ، مشيراً ان الامر تسبب له بخسائر بسبب تلف الطحين بعد قطع الكهرباء .
واكد ابو زيد على ضرورة ارسال رسالة من قبل شركة الكهرباء قبل فصل التيار الكهربائي عن المواطنين ، مؤكداً ان هذا الاجراء قد يتسبب مستقبلاً باضرار لمرضى على سبيل المثال .
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