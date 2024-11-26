بشرى سارة للمقترضين الأردنيين

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير الاقتصادي حسام عايش تخفيض جديد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الشهر القادم. اضافة اعلان





وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بهذا التخفيض ستصل نسبة التخفيض على أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس، وهذا سينعكس على كلف القروض التي حصل عليها الأفراد وبالتالي سيزيد ذلك من دوران النقد وزيادة الإنفاق.



وتوقع أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه في عام 2025 إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وحديثه عن فرض رسوم بنسبة 60% على الواردات من الصين وبنسبة 20% على الواردات من باقي دول العالم، بالإضافة إلى إبعاد المهاجرين غير الشرعيين وتشديد الرقابة على الحدود مما يقلل من العمالة ويزيد أسعار السلع وبالتالي رفع نسبة التضخم مجددا مما يحد من قدرة الفيدرالي الأمريكي على مواصلة سلسلة التخفيض.



وأشار عايش إلى أن قيمة أقساط قروض الأفراد في الأردن ستنخفض في ظل خفض الفائدة حيث جرى تخفيضها خلال الشهرين الماضيين بنسبة 75 نقطة أساس، وهو ما سيعمل على زيادة الانفاق في السوق المحلي.



ودعا الخبير الاقتصادي البنك المركزي الأردني إلى اتخاذ قرارات من شأنها زيادة النمو الاقتصادي والتشجيع على الانفاق الاستهلاكي حتى لو كانت تلك القرارات مضادة أو لا تتماشى مع الفيدرالي الأمريكي، مؤكدا أن ما يحد من الاستثمار في الأردن هو ارتفاع أسعار الفائدة والكلف الباهظة للطاقة والعبء الضريبي الكبير.