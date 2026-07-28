بعد إجازته السنوية.. برنامج الوكيل يعود الأحد ويواصل مسيرة 25 عامًا من النجاح

ويعد برنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل من اهم المنابر الإعلامية الأردنية الذي يجمع بين الخبر والخدمة العامة، حيث يفتح خطوط التواصل مع المستمعين والمسؤولين، ويعمل على طرح القضايا ومتابعتها حتى الوصول إلى الحلول، بما جعله على مدار سنوات طويلة منبرًا لكل الأردنيين، وجسرًا يربط بين المواطن وصاحب القرار.
وينطلق البرنامج بموسمه الجديد بحلقات مميزة، وملفات جديدة، واستضافات متنوعة، إلى جانب مواصلة البرنامج أداء دوره الإعلامي والوطني في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين.
ويجدد برنامج الوكيل دعوته لجمهوره لمتابعته ابتداءً من الأحد 2 آب، من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحًا، في رحلة صباحية جديدة تحمل المزيد من المتابعة، والتفاعل، والمصداقية.
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