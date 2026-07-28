الثلاثاء 2026-07-28 09:47 ص

بعد إجازته السنوية.. برنامج الوكيل يعود الأحد ويواصل مسيرة 25 عامًا من النجاح

الإعلامي محمد الوكيل
الاعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   يعود برنامج الوكيل إلى مستمعيه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 آب، بعد انتهاء إجازته السنوية، ليستأنف رحلته الإعلامية التي تمتد لما يقارب خمسةً وعشرين عامًا، محافظًا على مكانته كأحد أبرز البرامج الصباحية وأكثرها استماعًا في الأردن.

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ويواصل البرنامج، الذي يُبث عبر أثير "راديو هلا" – اذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن مجموعة الراية الإعلامية، حضوره اليومي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحًا، مقدمًا تغطية مباشرة لمختلف القضايا التي تهم المواطنين، ومتابعًا لملفاتهم وهمومهم، في إطار رسالته الإعلامية القائمة على المصداقية، والشفافية، والانحياز لمصلحة المواطن.


ويعد برنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل من اهم المنابر الإعلامية الأردنية الذي يجمع بين الخبر والخدمة العامة، حيث يفتح خطوط التواصل مع المستمعين والمسؤولين، ويعمل على طرح القضايا ومتابعتها حتى الوصول إلى الحلول، بما جعله على مدار سنوات طويلة منبرًا لكل الأردنيين، وجسرًا يربط بين المواطن وصاحب القرار.


وينطلق البرنامج بموسمه الجديد بحلقات مميزة، وملفات جديدة، واستضافات متنوعة، إلى جانب مواصلة البرنامج أداء دوره الإعلامي والوطني في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين.


ويجدد برنامج الوكيل دعوته لجمهوره لمتابعته ابتداءً من الأحد 2 آب، من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحًا، في رحلة صباحية جديدة تحمل المزيد من المتابعة، والتفاعل، والمصداقية.

 
 


gnews

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