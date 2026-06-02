بعد دهس طفل في الخامسة .. دعوات لضبط ركوب الخيل في شوارع ماركا الشمالية

وقال القمحاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن عدداً من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً يمارسون ركوب الخيل في الشوارع وبين المارة بشكل متكرر، الأمر الذي يثير مخاوف السكان ويعرضهم للخطر.
وأضاف أن ابنه البالغ من العمر خمس سنوات تعرض لحادث دهس من قبل أحد راكبي الخيل في المنطقة، ما تسبب له بخدوش وإصابات في منطقة الوجه.
وأشار القمحاوي إلى أن الشخص الذي كان يمتطي الحصان غادر المكان بعد الحادث.
وأكد أن استمرار هذه الممارسات داخل الأحياء السكنية والشوارع المخصصة للمشاة والمركبات يستدعي رقابة أكبر وإجراءات تحد من تكرارها، حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع وقوع إصابات أو حوادث أكثر خطورة مستقبلاً.
ودعا الجهات المعنية إلى متابعة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما يضمن حماية السكان والحفاظ على السلامة العامة.
