بعد طرح شكوى عبر برنامج "الوكيل" منع نشر إعلانات تتضمن ادعاءات تغذوية إلا بموافقة "الغذاء والدواء"

الوكيل الإخباري- عممت هيئة الإعلام، الأربعاء، على جميع المطبوعات الصحفية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة في المملكة، كتابا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدم نشر أي مادة إعلانية تتضمن ادعاءات تغذوية أو صحية إلا بعد الحصول على موافقة من المؤسسة.

اضافة اعلان



وتضمن كتاب المؤسسة، بعدم نشر أي مادة إعلانية تتضمن ادعاءات تغذوية أو صحية مثل (تحت إشراف طبي صيدلاني) أو (حرق الدهون أو تنزيلها)، إلا بعد التأكد من حصول المنتج المراد الإعلان عنه على موافقة المؤسسة لغايات الترخيص والإعلان.



وأكدت المؤسسة أن الكتاب يأتي للحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وكان برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" نقل صباح اليوم شكوى تقدم بها المواطن محمد الزعبي ، قال فيها إنه تعرض لمضاعفات صحية استدعت دخوله المستشفى مرتين بعد استخدام منتج للتنحيف تم الترويج له عبر الانترنت على أنه مرخص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قبل أن يتبين له، وفق روايته، أن المنتج غير حاصل على ترخيص رسمي.

وتاليا رابط الخبر : اضغط هنا