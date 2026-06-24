بعد طرح شكوى عبر برنامج "الوكيل" منع نشر إعلانات تتضمن ادعاءات تغذوية إلا بموافقة "الغذاء والدواء"

وتضمن كتاب المؤسسة، بعدم نشر أي مادة إعلانية تتضمن ادعاءات تغذوية أو صحية مثل (تحت إشراف طبي صيدلاني) أو (حرق الدهون أو تنزيلها)، إلا بعد التأكد من حصول المنتج المراد الإعلان عنه على موافقة المؤسسة لغايات الترخيص والإعلان.
وأكدت المؤسسة أن الكتاب يأتي للحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
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