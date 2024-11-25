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بعد ظهوره بفيديو تداوله الأردنيون.. الشاب الزبون يرحل عن الدنيا ووالده يروي التفاصيل

الشاب نادر الزبون
الشاب نادر الزبون
الإثنين، 25-11-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي-  انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب نادر سمير الزبون عن عمر يناهز 37 عاماً إثر جلطة قلبية.

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وقال والده لـ"الوكيل الإخباري" إن نادر كان يعمل مدرباً في القوات المسلحة الأردنية، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.


وتابع الأب المكلوم أن ابنه الشاب نادر خرج إلى العمل كأي يوم طبيعي يوم الثلاثاء الماضي، وفي طريق عودته إلى منزله سقط في سوق جرش وتوفي هناك إثر جلطة قلبية مفاجئة.


وقد انتشر مقطع فيديو للشاب الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال أحد دورات تخريج القوات المسلحة.


وأشار والده إلى أن هذا المقطع يظهر ابنه نادر مع سيدة في تخريج ابنها في إحدى دورات تخريج "الأغرار" المسجلين الجدد في الجيش.


ونعاه عدد كبير من أقاربه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين طيب خلقه وحسن سيرته.
تم دفن الشاب الراحل وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه، الجبة - جرش.

 

 

 
gnews

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