الأحد 2026-02-01 04:26 م

بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها .. النوتي يطمئن الأردنيين

الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي
الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي
 
الأحد، 01-02-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري-  أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، أن العمالة المنزلية التي تدخل الأردن تخضع لإجراءات تنظيمية صارمة.اضافة اعلان


وطمأن النوتي الأردنيين بأن الخادمات التي يتم استقدامهن للأردن تخضع لفحوصات طبية دقيقة تُجرى في مستشفيات ومراكز طبية معتمدة في الدول المرسلة، وهي مراكز تشرف عليها وزارة الصحة الأردنية وترتبط إلكترونيًا مع النقابة للتحقق من صحة نتائج الفحوصات.

وأوضح النوتي لـ"الوكيل الإخباري" أن وزارة العمل الأردنية تشترط أيضًا وجود شهادة عدم محكومية خالية من أي سجلات أو قيود جرمية صادرة عن حكومة الدولة المرسلة كمتطلب أساسي لمنح تأشيرات العمل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء التنظيمي والمؤتمت غير معمول به في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتأتي تصريحات النوتي عقب الجريمة التي هزّت الشارع السوري خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها، إثر تعرضها لاعتداء من خادمتها، في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول آليات استقدام العمالة المنزلية والإجراءات الرقابية المتبعة في عدد من الدول.
 
 


