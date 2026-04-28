الثلاثاء 2026-04-28 10:16 ص

بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله
من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله
 
الثلاثاء، 28-04-2026 09:26 ص
الوكيل الإخباري- سطّرت عشيرة صبحا، أمس، موقفًا إنسانيًا نبيلًا حظي بإشادة واسعة، بعدما أعلنت العفو عن السائق العراقي المتسبب بوفاة ابنهم المرحوم العقيد في الجمارك الأردنية سعيد صبحا، مساعد مدير جمارك العقبة، وذلك أثناء مراسم دفنه عقب وفاته بحادث سير وقع مع شاحنة عراقية على الطريق الخلفي للعقبة.اضافة اعلان


وشهد الموقف تفاعلًا واسعًا لما حمله من معاني التسامح والكرم الأردني الأصيل، وسط كلمات عزاء ومواساة كبيرة رافقت تشييع الفقيد.

وقال المهندس مروان صبحا، الشقيق الأكبر للمرحوم، في تصريحات لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن ما قامت به العائلة من مسامحة السائق هو ديدن الأردنيين والهاشميين.

وأضاف أن العائلة تحتسب هذا العفو في ميزان حسنات الفقيد، وأن قيم العفو والتسامح هي مما تربى عليه الأردنيون .

من جانبه، قال محمد صبار أبو كاظم، مسؤول شركة الاتحاد العراقية للنقل، إن الشركة حضرت مراسم الدفن يوم أمس، وفوجئت بموقف العفو والتنازل عن السائق العراقي من قبل ذوي المرحوم.

وأضاف عبر "برنامج الوكيل": "كلنا أهل وإخوة كأردنيين وعراقيين، ونعجز عن وصف ما رأيناه من كرم أخلاق لدى عشيرة الصبحا والأردنيين بشكل عام".

وأشار إلى أنهم زاروا المصابين في المستشفى عقب انتهاء مراسم الدفن، سائلًا الله لهم الشفاء العاجل، وأن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان.

ويأتي هذا الموقف ليعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الأردني والعراقي، ويجسد القيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع الأردني في أحلك الظروف.
 
 


من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

