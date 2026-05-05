بعد 491 شكوى على إحدى شركات الألبان .. الفناطسة يوجه رسالة هامة لجميع العمال في الأردن

02:54 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن وزارة العمل قامت بما تستطيع القيام به ضمن الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، وذلك عقب إعلان الوزارة تسجيل 491 مخالفة بحق شركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها. اضافة اعلان





وقال الفناطسة في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إن دور وزارة العمل يتمثل في الرقابة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة بحق الشركات غير الملتزمة، وهو ما قامت به بالفعل في هذه القضية.



وأشار إلى أن القضاء يُعد الجهة الوحيدة القادرة على تحصيل حقوق العاملين بشكل كامل من خلال أحكام قضائية نافذة، مؤكدًا أن القضاء الأردني يتمتع بالنزاهة ويمنح القضايا العمالية صفة الاستعجال لضمان عدم إطالة معاناة العمال.



ووجه الفناطسة رسالة مباشرة للعاملين، دعاهم فيها إلى عدم الانتظار لفترات طويلة في حال تأخرت الشركات عن دفع الرواتب، مشددًا على أن الصبر لمدة ستة أشهر دون استلام الأجور يفاقم الأزمة ويضع العامل في موقف أكثر صعوبة.



وأوضح أن العامل يجب أن يتوجه إلى القضاء بعد الشهر الأول من مماطلة الشركة في دفع الرواتب، للمطالبة بحقوقه القانونية بشكل مباشر وعدم منح الشركات فرصة للاستمرار في التأخير.



وأكد الفناطسة أن الاتحاد كان وسيبقى داعمًا لقضايا العمال وسندًا لهم في تحصيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب العمال يمثل مبدأً أساسيًا تأسس عليه الاتحاد منذ سنوات.





