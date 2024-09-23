بكم بيع رقم 4444-44.. ؟

الوكيل الإخباري-
أغلقت إدارة الترخيص والمركبات اليوم الإثنين المزاد الإلكتروني على رقم لوحة المركبة (4444-44)، ووصل سعرها إلى 151.500 ألف دينار، وإلى 176.800 ألف دينار بعد إضافة الضريبة.
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