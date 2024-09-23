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بكم بيع رقم 4444-44.. ؟

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من المصدر
الإثنين، 23-09-2024 04:08 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت إدارة الترخيص والمركبات اليوم الإثنين المزاد الإلكتروني على رقم لوحة المركبة (4444-44)، ووصل سعرها إلى 151.500 ألف دينار، وإلى 176.800 ألف دينار بعد إضافة الضريبة.

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ويطرح بالمزاد يوم الاحد المقبل رقم اللوحة 2-44، وسُيفتح ب100 ألف دينار وتبدأ المزاودة عليه.

 

ومؤخرا بيع رقم اللوحة (44-44)، بـ355 ألف دينار، فيما بلغ سعر الرقم (1-37)، 650 ألفًا، وبعد إضافة الضريبة أصبح المبلغ 754 ألف دينار.




 

 

 
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