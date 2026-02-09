بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف المواطن يزيد أبو كوش، عن تعرض عدد من تجّار السيارات في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء لعملية احتيال منظّمة، أدت إلى تهريب عشرات المركبات الفارهة إلى خارج المملكة، وتسببت بخسائر مالية تُقدَّر بملايين الدنانير.

اضافة اعلان