تادرس: كرة القدم لا تعترف بالأسماء .. والنشامى قادرون على مجاراة الأرجنتين وتحقيق المفاجأة

01:22 م

الوكيل الإخباري- أكد الكابتن جريس تادرس، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن منتخب منتخب الأردن لكرة القدم يمتلك القدرة على تقديم مستوى مميز في نهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على أن يكون أحد أبرز مفاجآت البطولة.





وفي تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أوضح تادرس، عقب إعلان التشكيلة الأولية لمنتخب الأرجنتين، أن المواجهات الأولى للنشامى أمام النمسا والجزائر تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب، معربًا عن أمله في تحقيق النتائج المطلوبة فيها قبل خوض اللقاء الثالث أمام الأرجنتين.



وقال تادرس إن مواجهة الأرجنتين ستكون فرصة مهمة لإثبات مكانة الكرة الأردنية والعربية أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بقدر ما تعترف بالعطاء داخل أرض الملعب.



وأضاف أن المنتخب الوطني قادر على مجاراة المنتخب الأرجنتيني وتقديم مستوى مشرف، وربما تحقيق مفاجأة تاريخية، مشددًا على أن الثقة باللاعبين كبيرة في القدرة على الظهور بشكل قوي في المونديال.



وأشار إلى أن المباراة الأولى أمام النمسا تمثل، من وجهة نظره، المفتاح الحقيقي لبداية مشوار ناجح في البطولة، داعيًا إلى التركيز الكامل على كل مباراة على حدة دون استعجال النتائج.



وختم تادرس حديثه بالتأكيد على أن منتخب النشامى قد يكون أحد أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، في حال استمر بنفس الروح والعزيمة التي ظهر بها خلال الفترة الماضية.





