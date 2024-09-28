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تحذير من هيئة تنظيم النقل البري لسائقي خط عمان الشام بيروت

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
السبت، 28-09-2024 12:41 م
الوكيل الإخباري-  وجهت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح السائقين العاملين عل خط السفريات عمان الشام بيروت إلى الالتزام بالتعرفة الصادرة عن الهيئة بموجب كرت الاتجاه الموجود داخل هذه السيارات .اضافة اعلان


وقالت وشاح لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذا التوجيه يأتي في إطار حركة نشطة الفترة الحالية على خط عمان الشام بيروت نتيجة الظروف السياسية في لبنان ،كما يأتي في إطار مساندة الإخوة في لبنان على تجاوز خطر الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها لبنان .

وبينت بأن من لم يلتزم بأسعار النقل فإنه يعرض نفسه لمخالفات بموجب تشريعات الهيئة التي تنص على الالتزام بالتسعيرة الواردة بموجب كرت الاتجاه .

وتهيب وشاح بالإخوة المواطنين المسافرين عبر خط عمان الشام بيروت بضرورة تزويد الهيئة بأسماء السائقين وأرقام المركبات التي يقوم سائقيها برفع الأسعار في هذه الفترة الصعبة ، والتواصل مع وحدة الاعلام والاتصال في الهيئة للبدء بالإجراءات القانونية بحق المخالفين عبر الرقم 5100500 .

جدير بالذكر أن بعض مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى ارتفاع أسعار النقل البري من بيروت إلى عمان خلال الأيام الماضية ، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على لبنان .
 
gnews

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