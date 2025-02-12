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ترجيح وصول جلالة الملك إلى أرض الوطن الجمعة وسط دعوات لاستقبال شعبي حاشد

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 04:11 م
الوكيل الإخباري-   من المتوقع أن يصل جلالة الملك إلى أرض الوطن يوم الجمعة المقبل، بعد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى جلالته خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعدد من القطاعات الأخرى، وكان آخر لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اضافة اعلان


وتعد هذه الزيارة محورية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، حيث شهدت مباحثات جلالة الملك مع ترامب اهتماماً شعبياً وإعلامياً واسعاً على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشعب الأردني عودة جلالته، انتشرت دعوات واسعة لتنظيم استقبال شعبي حاشد في مطار ماركا العسكري، وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات الشعبية والمواطنين. هذه الدعوات تؤكد على دعم الشعب الأردني المستمر لقيادته الهاشمية ووقوفه خلف مواقفه الثابتة في حماية مصالح الأردن وأبنائه.

كما أكدت الدعوات على الدعم الكامل لمواقف جلالة الملك فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الأردن ومصر.
 
gnews

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ارشيفية

خاص بالوكيل ترجيح وصول جلالة الملك إلى أرض الوطن الجمعة وسط دعوات لاستقبال شعبي حاشد



 




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