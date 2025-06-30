تسجيل وفاة جديدة بالتسمم الكحولي

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مستشفى الأميرة إيمان/ معدي في دير علا استقبل فجر الاثنين الحالة، وتم إجراء عملية غسيل كلى له، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة وما لبث أن فارق الحياة.
يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن وجود 15 حالة ترقد في المستشفيات حتى صباح الاثنين بعد إصابتها بالتسمم الكحولي نتيجة تناول الكحول الملوث بمادة الميثانول وجميعهم بحالة حرجة.
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