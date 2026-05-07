تسمم 48 طالباً من مدرسة اليرموك النموذجية في إربد

الوكيل الإخباري- أكد مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني تعرض 48 طالباً من مدرسة اليرموك النموذجية في محافظة إربد لحالة تسمم.





وأوضح بني هاني لـ "الوكيل الاخباري" أن الطلبة عانوا من أعراض تسمم بعد تناولهم أغذية من الأكشاك الموجودة داخل جامعة اليرموك، مشيراً إلى أن حالتهم العامة حسنة.



وبيّن أن الجهات المعنية تابعت الحالة واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الطلبة.





