الخميس 2026-05-07 03:04 م

تسمم 48 طالباً من مدرسة اليرموك النموذجية في إربد

الخميس، 07-05-2026 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني تعرض 48 طالباً من مدرسة اليرموك النموذجية في محافظة إربد لحالة تسمم.اضافة اعلان


وأوضح بني هاني لـ "الوكيل الاخباري" أن الطلبة عانوا من أعراض تسمم بعد تناولهم أغذية من الأكشاك الموجودة داخل جامعة اليرموك، مشيراً إلى أن حالتهم العامة حسنة.

وبيّن أن الجهات المعنية تابعت الحالة واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الطلبة.
 
 


