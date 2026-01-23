الجمعة 2026-01-23 10:09 م

تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

الجمعة، 23-01-2026 08:56 م
الوكيل الإخباري-  أفاد شهود عيان بأن الجهات المختصة قامت، اليوم الجمعة، بتفجير قنبلة يدوية قديمة عُثر عليها على طريق مادبا – ماعين، قرب مثلث مديرية الشرطة، في أرض خالية، بحضور الأجهزة الأمنية وإجراءات احترازية مشددة.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن الفرق المختصة تعاملت مع القنبلة بعناية شديدة، وتم تفجيرها بنجاح دون أي أضرار جانبية، مؤكّدين أن المنطقة بقيت تحت السيطرة لحين التأكد من إزالة أي خطر محتمل.


Image1_1202623205628448544321.jpg
Image2_1202623205628448544321.jpg
Image3_1202623205628448544321.jpg
Image4_1202623205628448544321.jpg
 
 


