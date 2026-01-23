تفجير قنبلة يدوية قديمة في منطقة خالية بمادبا

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن الفرق المختصة تعاملت مع القنبلة بعناية شديدة، وتم تفجيرها بنجاح دون أي أضرار جانبية، مؤكّدين أن المنطقة بقيت تحت السيطرة لحين التأكد من إزالة أي خطر محتمل.
