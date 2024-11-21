تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع أن يُجري مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تنقلات قريبة بين عدد من كبار الضباط في مديرية الامن العام وذلك بعد قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإحالة عدد من الضباط الى التقاعد .

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