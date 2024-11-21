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تنقلات مرتقبة في مديرية الامن العام

الأمن العام
الامن العام
الخميس، 21-11-2024 12:59 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجح مصدر مطلع أن يُجري مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تنقلات قريبة بين عدد من كبار الضباط في مديرية الامن العام وذلك بعد قرار مجلس الوزراء مؤخرا بإحالة عدد من الضباط الى التقاعد .

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أصدر مجلس الوزراء قراراً  بإحالة 12 عميدًا و14 عقيدًا في الأمن العام إلى التقاعد .

 
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