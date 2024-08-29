تنويه حول دوام المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يباشر طلبة المدارس الخاصة دوامهم للعام الجديد يوم الأحد والذي يصادف الأول من ايلول ، بينما بدأت الهيئات التدريسية للمدارس الخاصة دوامها في 25 الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025.

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وقالت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان 18 الفاً و 469 طالباً انتقلوا من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية هذا العام .