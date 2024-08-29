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تنويه حول دوام المدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 29-08-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    يباشر طلبة المدارس الخاصة دوامهم للعام الجديد  يوم الأحد  والذي يصادف الأول من ايلول ، بينما بدأت الهيئات التدريسية للمدارس الخاصة دوامها في 25 الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025.

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وقالت امين عام وزارة  التربية  والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان 18 الفاً و 469 طالباً انتقلوا من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية هذا العام .

 

 اما على صعيد انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى الخاصة ، كشفت الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان عددهم بلغ حتى اليوم الثلاثاء  6 الاف و 670 طالباً وطالبة . 

 
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