توتر يلوح في الأفق بين نقابة الصحفيين وصحيفتين يوميتين على خلفية علاوة المهنة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أفاد مصدر في نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم، بأن مجلس النقابة يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث مستجدات ملف علاوة المهنة، في ظل بوادر خلاف مع إدارتين لصحيفتين يوميتين.

وبحسب المصدر لموقع الوكيل الاخباري  يأتي الاجتماع على خلفية تباين في وجهات النظر حول آلية تطبيق الزيادة المقترحة على العلاوة، ما أثار حالة من التوتر بين النقابة وإدارات الصحف المعنية.

 

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح طبيعة الخلاف أو الخطوات التي قد يتخذها مجلس النقابة.


ويُعد ملف علاوة المهنة من القضايا الأساسية التي تتابعها النقابة في إطار تحسين أوضاع الصحفيين المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الإعلام.


ومن المتوقع أن يصدر مجلس النقابة بيانًا رسميًا لاحقًا يوضح نتائج الاجتماع والإجراءات المقبلة.

 
 


مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

