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توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 19-02-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس يوم غد الخميس .

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  تتأثر المملكة الخميس  تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في معظم المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول.

 
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