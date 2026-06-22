توضيح حول صرف رواتب شهر حزيران لمتقاعدي الضمان

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر حزيران الجاري سيكون في موعده المحدد من كل شهر.

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