الإثنين 2026-06-22 07:07 م

توضيح حول صرف رواتب شهر حزيران لمتقاعدي الضمان

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أرشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر حزيران الجاري سيكون في موعده المحدد من كل شهر.

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وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة تصرف الرواتب عادة في 24 من كل شهر، وهو ما يصادف يوم بعد غدٍ الأربعاء.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب عن شهر حزيران 2026.

 
 


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