توضيح حول مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيًا بالاردن

وأوضحت المصادر أن أي توجه محتمل سيخضع لدراسات معمّقة لقياس انعكاساته على الدورة الاقتصادية، والإنتاجية، وساعات العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على ضرورة عدم تعطّل مصالحهم أو تأخير إنجاز معاملاتهم.
وبيّنت أن تطبيق مثل هذا التحول يتطلب استكمال مشاريع التحول الرقمي بشكل شامل وفعّال، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية دون الاعتماد على الحضور الوجاهي، مؤكدة أن هذه المشاريع تُعد شرطًا أساسيًا قبل المضي بأي تغيير جذري في أنماط العمل.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار مواكبة التحولات العالمية نحو أنظمة العمل المرنة و”المرشقة”، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام وتبني أحدث أساليب الإدارة الحديثة.
وأكدت المصادر أنه من المبكر الحديث عن آليات التنفيذ أو تحديد إطار زمني للتطبيق، مشددة على أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة والنقاش، وأن الدراسات المتخصصة ستأخذ وقتها دون استعجال.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل
-
الاردن .. مقترح بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعياً
-
بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان
-
وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام
-
وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد
-
رم: رسم الـ 20 دينار على دخول المركبات الى المحمية فقط
-
نخوة وفزعة أردنية تتجلى في دعم الشاب علاء بعد ظهوره في "برنامج الوكيل"
-
مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز