توضيح حول مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيًا بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت مصادر رسمية إن الحكومة تدرس مقترحًا يقضي بتعطيل المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيًا، مؤكدة أن المقترح لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن أي توجه محتمل سيخضع لدراسات معمّقة لقياس انعكاساته على الدورة الاقتصادية، والإنتاجية، وساعات العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على ضرورة عدم تعطّل مصالحهم أو تأخير إنجاز معاملاتهم.



وبيّنت أن تطبيق مثل هذا التحول يتطلب استكمال مشاريع التحول الرقمي بشكل شامل وفعّال، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية دون الاعتماد على الحضور الوجاهي، مؤكدة أن هذه المشاريع تُعد شرطًا أساسيًا قبل المضي بأي تغيير جذري في أنماط العمل.



وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار مواكبة التحولات العالمية نحو أنظمة العمل المرنة و”المرشقة”، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام وتبني أحدث أساليب الإدارة الحديثة.