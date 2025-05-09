توضيح حول موعد عطلة المدارس

وبحسب التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن أن العطلة الصيفية للعام الدراسي 2024- 2025 تبدأ اعتبارا من 26-6-2025 .
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