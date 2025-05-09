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توضيح حول موعد عطلة المدارس

طلبة مدارس حكومية
مدارس
 
الجمعة، 09-05-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تبدأ مواعيد الاختبارات التحصيلية النهائية للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2024/2025  اعتبارًا من الأحد 1-6-2025 ولغاية الأربعاء 25-6-2025

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وبحسب التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن أن العطلة الصيفية للعام الدراسي 2024- 2025 تبدأ اعتبارا من 26-6-2025 .

 

مصدر في الوزارة اكد لموقع الوكيل الاخباري  أن أيام السبت تُعتبر أيام دوام رسمي للمدارس خلال فترة الاختبارات.

 
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