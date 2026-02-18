تولين .. طالبة في الصف السادس مهددة بالرسوب بسبب مرضها ! ووالدتها تناشد وزير التربية

10:46 ص

الوكيل الإخباري- تواجه الطالبة تولين رامي برهوم في الصف السادس الأساسي خطر الرسوب بسبب تجاوز الحد المسموح به من الغياب، رغم أن غيابها مرتبط بظروف صحية قاهرة تستدعي إدخالها المستشفى بشكل متكرر لتلقي العلاج.





وقالت والدة تولين، في شكوى وصلت لـ "الوكيل الإخباري"، إن ابنتها تعاني منذ نحو عامين من آلام متكررة في البطن، وخضعت لسلسلة طويلة من الفحوصات والتحاليل الطبية، تبين في بدايتها إصابتها بجرثومة "إي كولاي"، قبل أن تستمر المتابعة في قسم الكلى بمدينة الحسين الطبية. وأضافت أن الحالة الصحية لتولين تتدهور كل شهرين تقريباً، ما يضطر الأطباء إلى إدخالها المستشفى لتلقي العلاج الوريدي.



وأكدت الأم أن التقارير الطبية الحديثة أظهرت أن تولين تعاني من التهاب حاد في البنكرياس، الأمر الذي يفرض رقابة طبية مستمرة وفترات غياب متكررة عن المدرسة، مشيرة إلى أن ابنتها طالبة متفوقة، إذ بلغ معدلها 94 بالمئة، ولا تعاني من أي تقصير دراسي.



وأوضحت أن إدارة مدرسة ليلى الغفارية الثانوية للبنات في لواء الرصيفة أبلغتها بأن تولين مهددة بالرسوب في حال سجلت خمس غيابات إضافية، مطالبة بكتاب رسمي موقع من وزير التربية والتعليم ومؤرخ بتاريخ اليوم نفسه، لعدم احتساب أيام دخولها المستشفى ضمن الغياب المدرسي.



كما طلبت المدرسة تحويل دوام تولين إلى نظام التعليم المنزلي، وهو ما رفضته الأم، معتبرة أن ذلك سيؤثر سلباً على الحالة النفسية لابنتها ودافعيتها للتعلم.



وناشدت الأم وزارة التربية والتعليم النظر في حالة تولين بعين الاعتبار، وإيجاد آلية قانونية تضمن حقها في التعليم دون أن تُعاقب على ظروف صحية خارجة عن إرادتها، مؤكدة أن ابنتها تتطلع لمواصلة تعليمها بشكل طبيعي بين زميلاتها حالما تسمح حالتها الصحية بذلك.

