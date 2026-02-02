جدل حول تعرض طالبة لعضة "جرذون" داخل مدرسة في البيادر والتربية تنفي تسجيل إصابة

الإثنين 2026-02-02 12:53 م

الوكيل الإخباري-  أثارت شكوى تعرض طالبة في الصف الخامس في إحدى المدارس الحكومية في البيادر للعض من "جرذون" داخل دورة المياه جدلًا واسعًا بين ام الطالبة والتربية .اضافة اعلان


وقالت ام الطالبة في شكوى وصلت إلى "الوكيل الإخباري" أن الطفلة، البالغة من العمر 10 سنوات، تعرضت للعض من حيوان داخل حمّام المدرسة يشتبه بأنه جرذ، ما أصابها بحالة من الهلع والصدمة. 

وأوضحت الأم أن الطفلة لم تتلق أي تعامل إنساني أو متابعة من المعلمات أو إدارة المدرسة، وأنه تم الطلب منها عدم إبلاغ أهلها بما حدث. 

وأكدت الأم أن الطالبة عادت إلى منزلها دون أي تواصل من المدرسة مع ذويها، ووصفت الحادثة بأنها "إهمال جسيم في مسؤولية وأمان البيئة المدرسية".

من جانبها، قالت مدير التربية والتَّعليم للواء وادي السير سوسن العجارمة لـ "الوكيل الاخباري" إن المدرسة المعنية تستقبل أكثر من 3000 طالب يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية، ولم ترد أي ملاحظات مشابهة من أي من الطلاب. 

وأضافت أن المعلمات حضنّ الطفلة فور خروجها من دورة المياه واطمأنّوا عليها، وخلعن جواربها وحذاءها للتحقق من وجود أي أثر لعضة أو خدش، ولم يُسجّل أي إصابة.

ولفتت إلى أن المعلمات سَعَيْنَ لتوصيل الطالبة إلى بيتها القريب من المدرسة ، لكنها رفضت وأصرت أنها بحالة ممتازة وقادرة على الذهاب لوحدها إلى منزلها .

وأوضحت العجارمة لـ"الوكيل الإخباري" أن المديرية خاطبت أمانة عمان فور وقوع الحادثة للقدوم إلى المدرسة والقيام بعمليات رش لدورات المياه، لكن لم يُعثر على أي أثر لقوارض أو ما أشار إليه البلاغ، كما طالبت المدرسة والتربية الأم بتزويدها بتقرير طبي للحالة، إلا أن الأم لم تقدم سوى معلومات حول الحالة النفسية للطفلة وإصرارها على أن الحادثة تسببت بأثر نفسي بالغ للطفلة. 

وأكدت أن المدرسة التي جرت فيها تفاصيل هذه الحادثة ضمن برنامج الاعتماد الصحي وبرنامج "أجيال سليمة" ، بالإضافة إلى وجود كوادر مميزة من إداريين ومعلمات على قدر عالي من المسؤولية والرعاية للطلبة داخل المدرسة
 
 


