حادث دهس في الجبيهة

11:21 م

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الوكيل الإخباري- أقدمت إحدى المركبات مساء الثلاثاء على دهس شاب، بالقرب من دوار الأميرة بسمة في منطقة الجبيهة .



بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعاف الشاب لمستشفى الرشيد وحالته العامة متوسطة، فيما تم ضبط السائق وتسليمه للمركز الأمني المختص ،وفتح تحقيق بالحادثة