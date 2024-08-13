حادث دهس في الجبيهة

بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعاف الشاب لمستشفى الرشيد وحالته العامة متوسطة، فيما تم ضبط السائق وتسليمه للمركز الأمني المختص ،وفتح تحقيق بالحادثة
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