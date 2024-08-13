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حادث دهس في الجبيهة

الدفاع المدني
الدفاع المدني




 

الثلاثاء، 13-08-2024 11:21 م
الوكيل الإخباري-   أقدمت إحدى المركبات مساء الثلاثاء على دهس شاب، بالقرب من دوار الأميرة بسمة في منطقة الجبيهة .

بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعاف الشاب لمستشفى الرشيد وحالته العامة متوسطة، فيما تم ضبط السائق وتسليمه للمركز الأمني المختص ،وفتح تحقيق بالحادثة
gnews

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