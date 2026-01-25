حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب

08:43 ص

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان بوقوع حادث سير بين أربعة مركبات اسفل جسر سلحوب، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إرباك مؤقت في حركة السير بالموقع. اضافة اعلان





وأكد الشهود لـ"الوكيل الإخباري" أنه لم تُسجَّل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية بالمركبات، فيما تواجدت كوادر السير في موقع الحادث للتعامل مع الأثر المروري.

