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حادث سير بين 3 مركبات في نفق السابع

إدارة السير
شرطية سير
الإثنين، 26-08-2024 08:49 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   وقع حادث سير، مساء اليوم ، بين  3 مركبات  في نفق السابع بإتجاه السادس .

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وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري و رجال السير في الموقع لسحب الأثر  المروري.

 
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