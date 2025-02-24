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حادث سير على دوار المدينة

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 24-02-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  تسبب حادث سير بين مركبتين بكثافة مرورية داخل نفق المدينة الرياضية بإتجاه شارع الشهيد .

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ووفق ادارة السير لموقع الوكيل الاخباري تتواجد كوادرها حاليا بالموقع لرفع اثر الحادث وتسيير حركة المركبات  .

 
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