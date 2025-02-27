 
الخميس 2025-02-27 06:51 م
 

حادث سير في صويلح

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 27-02-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير  بين مركبتين ما بعد نفق صويلح بإتجاه صافوط ، وفق ادارة السير  لموقع الوكيل الاخباري .

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وقالت الادارة ان مجموعات السير بالموقع وجاري العمل على رفع اثر الحادث .

 

 

 

 
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