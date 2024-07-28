حجز 1100 صالة أفراح خلال شهر تموز في الأردن

قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير ان نسب اشغال الصالات ارتفع بنسبة 30% خلال شهر تموز الحالي.
وقال المناصير لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم حجز نحو 1100 حفلة زفاف وخطبة بصالات الأفراح خلال شهر تموز في مختلف محافظات المملكة .
وبين أن المقبلين على الزواج يفضلون فصل الصيف لإقامة حفلات زفافهم.
وتوقع زيادة نسبة حجوزات الصلات في شهر آب القادم تزامنا مع حفلات التخرج لطلبة الجامعات ونتائج التوجيهي.
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