حجز 1100 صالة أفراح خلال شهر تموز في الأردن

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير ان نسب اشغال الصالات ارتفع بنسبة 30% خلال شهر تموز الحالي.



وقال المناصير لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم حجز نحو 1100 حفلة زفاف وخطبة بصالات الأفراح خلال شهر تموز في مختلف محافظات المملكة .



وبين أن المقبلين على الزواج يفضلون فصل الصيف لإقامة حفلات زفافهم.



وتوقع زيادة نسبة حجوزات الصلات في شهر آب القادم تزامنا مع حفلات التخرج لطلبة الجامعات ونتائج التوجيهي.