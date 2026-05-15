حريق داخل مطعم في الزرقاء - صور

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - شهدت منطقة السخنة في محافظة الزرقاء اندلاع حريق داخل أحد المطاعم، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأكد شهود العيان لـ الوكيل الإخباري أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق، فيما لم تُسجل أي إصابات أو أضرار بشرية جراء الحادثة.