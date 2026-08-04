حريق في جبل النصر - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تمكنت كوادر الدفاع المدني، صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع داخل محل لبيع الخضار في منطقة سوق النصر.

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وأفاد شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري بأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق بسرعة، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المحال التجارية المجاورة.



ولم ترد، حتى الآن، أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر الأضرار الناجمة عنه.