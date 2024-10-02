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حريق كبير يشب بمستودعات مواد بناء في المقابلين - فيديو

من موقع الحريق
من موقع الحريق
الأربعاء، 02-10-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري- ذكر شهود عيان، إن حريقا كبيرا شب صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودعات مواد بناء بمنطقة المقابلين/ شارع الإذاعة والتلفزيون في العاصمة عمّان.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه نتج عن الحريق أضرار مادية -وفق مشاهداتهم- في حين أكدوا بأن فرق الإطفاء في الدفاع المدني متواجدة في موقع الحريق وتعمل على إخماده في هذه الأثناء.

 

وأضافوا أن دخانا كثيفا تصاعد من موقع الحريق.

 

 

 
gnews

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