حريق كبير يشب بمستودعات مواد بناء في المقابلين - فيديو

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه نتج عن الحريق أضرار مادية -وفق مشاهداتهم- في حين أكدوا بأن فرق الإطفاء في الدفاع المدني متواجدة في موقع الحريق وتعمل على إخماده في هذه الأثناء.
وأضافوا أن دخانا كثيفا تصاعد من موقع الحريق.
حريق كبير يشب بمستودعات مواد بناء في المقابلين #الوكيل_الإخباري #الأردن pic.twitter.com/sriI7KVaa5— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 2, 2024
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