الخميس 2026-04-30 01:34 ص

حريق مطعم في الزرقاء بسبب تسرب الغاز

الأربعاء، 29-04-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اندلع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه في وقت قياسي.

وأشار المصدر إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية داخل المطعم. وبين أن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحريق إلى تسرب للغاز.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 