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حطاب: تسلّم سمو الأمير فيصل جائزة “الكونت جاك روج” تأكيد على ريادة الأردن عالمياً في توظيف الرياضة لبناء السلام

حطاب: تسلّم سمو الأمير فيصل جائزة “الكونت جاك روج” تأكيد على ريادة الأردن عالمياً في توظيف الرياضة لبناء السلام
حطاب: تسلّم سمو الأمير فيصل جائزة “الكونت جاك روج” تأكيد على ريادة الأردن عالمياً في توظيف الرياضة لبناء السلام
 
الأحد، 07-06-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة "أجيال السلام" لما حطاب، أن تسلّم سمو الأمير فيصل بن الحسين جائزة "الكونت جاك روج" في نسختها الأولى يمثل إنجازاً أردنياً عالمياً جديداً، ويجسد مكانة الأردن كنموذج رائد في توظيف الرياضة كأداة فاعلة لبناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الشباب حول العالم.اضافة اعلان


وقالت حطاب، خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على إذاعة "راديو هلا"، إن هذا التكريم، الذي جاء بإجماع لجنة التحكيم، يعكس الأثر الحقيقي للنموذج الذي انطلق من الأردن ووصل إلى عشرات الدول، مؤكدة أن قوة الرياضة لا تكمن فقط في المنافسة، بل في قدرتها على خدمة المجتمعات وصناعة التغيير الإيجابي في مختلف البيئات.

وأضافت أن الرؤية التي أطلقها سمو الأمير فيصل بن الحسين أسست لفكرة واضحة مفادها أن الرياضة يمكن أن تكون أداة للتأثير الإنساني وبناء الجسور بين المجتمعات، مشيرة إلى أن هذا النهج أسهم في وصول أثر الهيئة إلى أكثر من 1.4 مليون شخص في 52 دولة حول العالم.

وشددت حطاب على أن ما تحقق ليس مجرد أرقام، بل قصص إنسانية حقيقية عكست أثر البرامج على أرض الواقع، موضحة أن “أجيال السلام” انطلقت من إيمان عميق بأن الشباب هم نواة التغيير في المجتمعات، وأن تمكينهم يشكل المدخل الأساسي لأي تحول إيجابي مستدام.

وأشارت إلى أن العديد من المشاركين في برامج الهيئة بدأوا كمتطوعين، قبل أن يتحولوا لاحقاً إلى قادة فاعلين في مجتمعاتهم داخل الأردن وخارجه، مؤكدة أن الرسالة الأساسية التي تعمل عليها الهيئة تقوم على الإيمان بقدرة الشباب على صناعة التغيير متى ما أُتيحت لهم الفرصة والدعم.

ووجهت حطاب رسالة إلى الشباب قالت فيها: “لا تستهينوا بقدرتكم على إحداث التغيير، فالتجربة أثبتت أن الشباب الأردني قادر على تحقيق إنجازات كبيرة عندما تتوفر له المساحة والإيمان بقدراته”.

واعتبرت أن لحظة تسلّم سمو الأمير فيصل بن الحسين للجائزة كانت لحظة فخر وطنية، لافتة إلى أن التصفيق الحار الذي شهده الحفل يعكس حجم الأثر الذي تركته الهيئة والأردن في المحافل الدولية، ومكانة النموذج الأردني بين المؤسسات العالمية.

يُذكر أن هيئة “أجيال السلام”، التي تأسست في العاصمة عمّان عام 2007، أصبحت نموذجاً عالمياً في بناء السلام المستدام وتمكين القيادات الشبابية، حيث نجحت في تدريب أكثر من 30 ألف شاب وشابة في مختلف دول العالم، ما أسهم في مضاعفة أثرها ووصول رسالتها إلى ملايين المستفيدين.

كما تحظى الهيئة باعتراف دولي واسع، من بينها اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية، وتحتل حالياً المرتبة الـ24 ضمن أفضل 200 منظمة غير حكومية ومنظمة منفعة اجتماعية على مستوى العالم.




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