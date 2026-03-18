الخميس 2026-03-19 06:20 ص

خبر سار للمقترضين في الأردن

الأربعاء، 18-03-2026 10:12 م
الوكيل الإخباري- ينتظر المقترضين الأردنيين قرار البنك المركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن بعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الأسعار في النطاق الحالي 3.50-3.75%.اضافة اعلان


وبموجب هذا القرار سيتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا مما سيؤدي إلى تثبيت الأقساط الشهرية على المقترضين.

ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.

وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة.
 
 


