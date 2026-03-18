خبر سار للمقترضين في الأردن

وبموجب هذا القرار سيتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا مما سيؤدي إلى تثبيت الأقساط الشهرية على المقترضين.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة.
أخبار متعلقة
-
توضيح بخصوص موعد عيد الفطر بالاردن
-
توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر
-
مدارس خاصة تعلن تعطيل الطلبة وجدل بين أولياء الأمور
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي
-
الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الاربعاء المقبل
-
المالية: البدء بصرف رواتب شهر آذار غداً الثلاثاء
-
مصدر حكومي يرجح صرف راتب آذار الثلاثاء المقبل
-
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول هدف الحسين الملغي في مرمى الوحدات