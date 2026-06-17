خبر سار للمقترضين في الأردن

ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة.
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