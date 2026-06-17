خبر سار للمقترضين في الأردن

الوكيل الإخباري - ينتظر المقترضين الأردنيين قرار البنك المركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن بعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الأسعار عند 3.75%.

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وبموجب هذا القرار سيتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا مما سيؤدي إلى تثبيت الأقساط الشهرية على المقترضين.



ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.