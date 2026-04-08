الأربعاء 2026-04-08 11:17 م

خبير سياسي: الهدنة بين واشنطن وطهران قد تمثل مخرجًا استراتيجيًا للطرفين لنهاية الحرب

الأربعاء، 08-04-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري- أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن السياسي، الدكتور بدر الماضي، أن التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران جاء نتيجة جهود مكثفة قادتها عدة دول خلال الفترة الماضية على رأسها باكستان وتركيا، مشيرًا إلى أن الساعات الأخيرة قبل إعلان الهدنة شهدت مؤشرات إيجابية، خاصة مع ضغوط مارستها باكستان على واشنطن للقبول بما وافقت عليه طهران.


وأوضح الماضي، خلال حديثه في "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن هذه الهدنة قد تشكل نهاية فعلية للحرب، باعتبارها مخرجًا استراتيجيًا لجميع الأطراف، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مقبلة على استحقاق انتخابي، ما يدفع الرئيس دونالد ترامب للتركيز على تعزيز فرصه في الفوز بولاية جديدة بدل الانخراط في صراعات طويلة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية في هذه الحرب، مبينًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان له دور في دفع واشنطن نحو التصعيد، في حين بدأت تل أبيب التلميح بعدم التزامها بوقف إطلاق النار في لبنان. 

كما بيّن أن البنود التي وافقت عليها إيران لا تتضمن أي إشارات إلى أطراف أخرى كلبنان أو غزة أو الضفة الغربية، ما يعكس تركيز الاتفاق على ما يخص إيران فقط  .

كما توقع الماضي الكشف عن ملحقات إضافية للاتفاق الذي تمت الموافقة عليه من الطرفين وصدور بيان تفصيلي من البيت الأبيض، لافتًا إلى أن تداعيات الحرب لن تنتهي سريعًا في ظل قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية مؤثرة على الجانب الإيراني.

وفي سياق متصل، أشار الماضي إلى وجود حالة من الاحتقان لدى عدد من الدول العربية تجاه إيران، خاصة بعد ما وصفه باستهداف واضح لبعض الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، خلال فترة الحرب، تحت ذرائع مرتبطة بالقواعد الأمريكية، الأمر الذي قد يترك آثارًا سياسية وإقليمية في المرحلة المقبلة.
 
 


