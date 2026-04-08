خبير نفطي: انخفاض أسعار النفط خلال أسابيع.. والمواطنين سيلمسون فرق الانخفاض بالتسعيرة المقبلة

الوكيل الإخباري- توقع خبير الطاقة والنفط هاشم عقل انخفاض أسعار النفط عالميا إلى ما دون 71 دولارا خلال 4-6 أسابيع إذا ما جرى التوصل لاتفاق دائم على انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى انخفاض البترول بنسبة 16% كأول رد فعل على اتفاق الهدنة.



وقال عقل عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن الأردنيين سيلمسون الفرق بتسعيرة المحروقات الشهر المقبل بسبب عكس الحكومة ارتفاع الأسعار خلال الحرب في المنطقة على الأشهر المقبلة وبنسب لا يشعر معها المواطن بالارتفاع الكبير على الأسعار حيث سيكون التدرج أقل حدة بسبب انخفاض الأسعار عالميا.



وأضاف أن العالم يحتاج إلى أسابيع من أجل العودة إلى الإنتاج الذي كان قبل الحرب بسبب وجود أضرار في منشآت النفط والغاز وخاصة في قطر التي تحتاج إلى 3 سنوات لإصلاح تلك الأضرار والعودة لما قبل الحرب، متوقعا وصول سعر برميل النفط إلى 65-70 دولار مع نهاية العام.



وأوضح عقل أن الأردن لا يستورد البترول من خلال مضيق هرمز بل من عدد من المصادر مثل العراق والسعودية عبر ميناء ينبع الذي يبعد عن المملكة نحو 800 كم، مؤكدا أن المملكة لديها مخزون استراتيجي كافٍ وعدد من البدائل في حال انقطاع الغاز بسبب الظروف الإقليمية، مشددا على ضرورة تطوير حقل غاز الريشة وإنتاج 550 مليون م3 من الغاز يوميا تكفي احتياجات المملكة وتؤدي لتصدير الفائض.



وبيّن أن الحكومة تدعم أسطوانة الغاز بنحو 2.5 دينار، فيما تصل قيمة الدعم في بعض الأشهر إلى 5 دنانير.



ودعا عقل المواطنين إلى عدم الهلع وتخزين المحروقات بطريقة غير آمنة في المنازل لأن هذه المواد سريعة الاشتعال والتبخر وبالتالي في حال نشوب حريق لا يمكن اطفائها عبر الماء وقد تسبب الغازات المتبخرة التسمم.



وشدد على أن الارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة الماضية غير مبرر وخاصة أن الأردن لديه مخزون كافٍ من المواد الأساسية.



كما دعا عقل الحكومة إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية وعدم رهن قطاع الطاقة بيد المتغيرات في المنطقة إما بسبب نقص الامدادات أو رفع الأسعار، لافتا إلى أن الأردن يمتلك نحو 314 يوم تشميس ودرجة حرارة مثالية لتوليد الطاقة تتراوح بين 23-27.

اضافة اعلان