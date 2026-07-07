خطأ تحكيمي فادح يطيح بمصر خارج المونديال .. وخبير تحكيمي يكشف التفاصيل

وأكد الحكم الدولي السابق حسن مرشود لـ"الوكيل الإخباري" أن الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الأرجنتيني سبقه خطأ تحكيمي مؤثر، مشيرًا إلى أن مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح تعرض لركلة واضحة داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أحد مدافعي الأرجنتين.
وأوضح مرشود أن الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، معتبرًا أن حكم المباراة كان مطالبًا باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطة قبل استكمال اللعب.
وأشار إلى أن الحكم عاد بالفعل إلى تقنية الفيديو لإلغاء هدف سجله المنتخب المصري بداعي وجود مخالفة تمثلت في دهس أحد لاعبي مصر قدم لاعب من المنتخب الأرجنتيني، وهو ما يثير التساؤلات، بحسب رأيه، حول عدم مراجعة اللقطة التي شهدت التدخل على محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.
وأضاف مرشود أن تطبيق تقنية الفيديو يجب أن يكون متسقًا في جميع الحالات المؤثرة، لا سيما في المباريات الإقصائية، التي قد تحسمها قرارات تحكيمية دقيقة.
وأثار قرار الحكم بعدم العودة لتقنية الفار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، الذين انقسمت آراؤهم بشأن صحة القرار التحكيمي، في مباراة أنهت مشوار المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026.
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