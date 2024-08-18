دوام المدارس يرفع الطلب على المخابز

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي ارتفاع الطلب على خبز الحمام مع بدء دوام طلبة المدارس الحكومية.



وقال الحموي لـ "الوكيل الاخباري" ان الطلب زاد بشكل ملحوظ على خبز الحمام في اليوم الاول من بدء دوام طلبة المدارس، لكن ليس بالنسب المتوقعة ، آملا ازدياد الطلب مع بدء دوام طلبة المدارس الخاصة بـ 1/9 .



وبين أن سعر خبز الحمام يتراوح من 5 إلى 7 قروش للحبة الواحدة مضيفاً أنه يمكن شرائه بالعدد أو من خلال الميزان حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 60 قرشا.