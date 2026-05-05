"رؤية عمّان": نعمل على تجاوز إرباك ملف تكدس النفايات في العاصمة .. وحاويات ذكية وآليات جديدة قريبًا

09:58 ص

أكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير المملوكة لأمانة عمّان الكبرى، أمجد العناسوة، أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الأمانة على معالجة الملاحظات المتعلقة بملف النظافة في العاصمة، بعد الشكاوى التي وردت من مواطنين حول تكدس النفايات في عدد من الأحياء.



وقال العناسوة، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن الشركة بدأت منذ فترة بإجراء دراسات معمقة بالتعاون مع أمانة عمّان بشأن عمليات جمع ونقل النفايات وتحسين مستوى نظافة المدينة.



وأوضح أن هذه الدراسات أفضت إلى استقطاب شركات تمتلك خبرات في مجال جمع النفايات من دول الخليج، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع ثلاث شركات وتوزيع العاصمة عمّان إلى ثلاثة أجزاء ضمن الخطة الجديدة لتطوير عملية جمع وفرز النفايات.



وأضاف أن الشركة كانت تتوقع ظهور بعض التحديات خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أنها تتابع بشكل مستمر مع شركات النظافة وأمانة عمّان لتجاوز الإرباك الذي رافق عملية الانتقال وضمان تحسين مستوى الخدمة.



وبيّن أن الهدف الأساسي من المشروع يتمثل في تجويد خدمات النظافة في العاصمة عمّان، لافتًا إلى أن نجاح الخطة يتطلب أيضًا تعاون المواطنين والالتزام بالممارسات الصحيحة المتعلقة بإخراج النفايات.



وأشار العناسوة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع آليات جديدة في شوارع العاصمة، إلى جانب رفد القطاع بموظفين جدد وموظفين من أمانة عمّان للعمل على تطوير خدمات النظافة.



وأكد أن من أبرز أهداف التعاقد مع الشركات الجديدة هو تجديد حاويات النفايات بالكامل، عبر إدخال أنظمة ذكية على الحاويات والكابسات والضاغطات لتحسين كفاءة جمع النفايات. وفيما يتعلق بعمال الوطن، أوضح العناسوة أن الشركة اشترطت على الشركات المتعاقدة أن يكون 70% من العاملين لديها من عمال الوطن.



وحول ملف الفرز من المصدر، كشف العناسوة عن وجود مشاريع ودراسات تهدف إلى إيجاد حلول تشجع المواطنين على تطبيق هذه الخطوة، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويعزز فرص الاستثمار في قطاع إعادة تدوير النفايات.



وكانت قد وردت من عشرات المواطنين ملاحظات عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، حيث تحدث مواطنون عن تفاوت واضح في مستوى خدمات النظافة بين مناطق تتبع لشركات النظافة الجديدة وأخرى لا تزال تتبع مباشرة لأمانة عمّان الكبرى ، إضافة لتكدس النفايات في عدد من أحياء العاصمة عمان .









