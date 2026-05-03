رابطة مشجعي النشامى تناشد لمنحها تأشيرات السفر لتشجيع المنتخب بكأس العالم

وقال السمامعة لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم تقدموا بطلب للحصول على التأشيرات من السفارة الأمريكية في عمّان إلا أن طلبهم قوبل بالرفض مرتين، داعين إلى دعم الرابطة من أجل استكمال إجراءات السفر وتشجيع النشامى في كأس العالم.
وأضاف السمامعة أن الرابطة تضم مجموعة من المشجعين الملتزمين وهي تقوم بدور كبير في تشجيع المنتخب الوطني في كافة المحافل والاستحقاقات، لافتا إلى أن عدد أفراد الرابطة 10 أشخاص وكانوا قد خططوا للسفر بشكل منظم لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم.
وناشد السمامعة كافة الجهات المهنية بتسهيل الإجراءات قدر الإمكان بما يتيح للجماهير فرصة مؤازرة النشامى في كأس العالم باعتبارها لحظة تاريخية تستحق الدعم والحضور الجماهيري الفاعل.
يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تنطلق حزيران المقبل وسط مشاركة تاريخية للنشامى في البطولة بعد التأهل لأول مرة في إنجاز كبير للكرة الأردنية.
