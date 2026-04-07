رد توضيحي من شركتي أوبر وكريم حول ما طُرح اليوم في برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الثلاثاء، 07-04-2026 07:05 م
الوكيل الإخباري-   ورد "برنامج الوكيل" رد توضيحي من شركتي أوبر وكريم حول ما طرحه البرنامج اليوم من كباتن قالوا انهم غير قادرين على تجديد تصاريح العمل على التطبيق منذ بدء الاحداث في المنطقة واغلاق الشركة ابوابها .اضافة اعلان


وقالوا في اتصالات ورسائل وصلت "برنامج الوكيل"  انهم غير قادرين على تجديد تصاريحهم ما يعرضهم الى مخالفات السير وهيئة النقل البري (لينك الخبر السابق)

وجاء الرد التوضيحي على النحو التالي كما وردنا :

نؤكد التزامنا المستمر بدعم الكباتن وضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات الأساسية دون انقطاع.

يرجى العلم بأنه تم إغلاق مكاتبنا مؤقتًا ضمن إجراءات تقييم السلامة العامة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وذلك حرصًا على سلامة الكباتن والموظفين. وخلال هذه الفترة، استمر الكباتن في تلقي الدعم عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية الوصول إلى الخدمات دون انقطاع. وقد أُعيد فتح المكاتب مع اعتماد ترتيبات دعم محدّثة.

وسيتم التواصل مع الكباتن قبل خمسة أيام من انتهاء التصريح، وإرشادهم خلال إجراءات التجديد. ويمكن أيضًا حجز مواعيد إضافية من خلال تطبيق السائق (المساعدة > حجز موعد).

كما يمكن للكباتن تجديد واستلام التصاريح حضوريًا من خلال مواعيد مخصصة ضمن ساعات العمل المعدّلة للمكاتب، وسيتم إبلاغهم بها مباشرة.
 
 


شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






