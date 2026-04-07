رد توضيحي من شركتي أوبر وكريم حول ما طُرح اليوم في برنامج الوكيل

وقالوا في اتصالات ورسائل وصلت "برنامج الوكيل" انهم غير قادرين على تجديد تصاريحهم ما يعرضهم الى مخالفات السير وهيئة النقل البري (لينك الخبر السابق)
وجاء الرد التوضيحي على النحو التالي كما وردنا :
نؤكد التزامنا المستمر بدعم الكباتن وضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات الأساسية دون انقطاع.
يرجى العلم بأنه تم إغلاق مكاتبنا مؤقتًا ضمن إجراءات تقييم السلامة العامة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وذلك حرصًا على سلامة الكباتن والموظفين. وخلال هذه الفترة، استمر الكباتن في تلقي الدعم عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية الوصول إلى الخدمات دون انقطاع. وقد أُعيد فتح المكاتب مع اعتماد ترتيبات دعم محدّثة.
وسيتم التواصل مع الكباتن قبل خمسة أيام من انتهاء التصريح، وإرشادهم خلال إجراءات التجديد. ويمكن أيضًا حجز مواعيد إضافية من خلال تطبيق السائق (المساعدة > حجز موعد).
كما يمكن للكباتن تجديد واستلام التصاريح حضوريًا من خلال مواعيد مخصصة ضمن ساعات العمل المعدّلة للمكاتب، وسيتم إبلاغهم بها مباشرة.
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار زيوت السيارات في الأردن
-
أسعار اللحوم في الأردن: ارتفاعات وصلت إلى 80% وشماعة أجور الشحن وعيد الأضحى ترهق المواطنين
-
الأردن .. تحذيرات من ممارسات غير آمنة ببعض شركات التنظيف وعزل الآبار
-
مصدر رسمي: الحملات الرقابية ستستمر على الأسواق
-
وزير الصحة: 200 مليون دينار للأدوية سنويا وتعزيز المخزون بنسبة تصل إلى 20%
-
وزارة الصحة تدرس تنفيذ شفت مسائي للعمليات الجراحية لتقليل مدد الانتظار
-
وزير الصحة: خطة لتفعيل الدوام المسائي في مراكز الزرقاء والرصيفة الشهر المقبل
-
خبير نفطي: انخفاض أسعار النفط خلال أسابيع.. والمواطنين سيلمسون فرق الانخفاض بالتسعيرة المقبلة